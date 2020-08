Beirute/Explosões

O Presidente do Brasil, país que alberga a maior comunidade libanesa do mundo, disse estar "profundamente triste" com a explosão de terça-feira no porto de Beirute, que provocou a morte a pelo menos 70 mortos e mais de 3.700 feridos

"Profundamente triste com as cenas da explosão em Beirute. O Brasil abriga a maior comunidade de libaneses do mundo e, deste modo, sentimos essa tragédia como se fosse em nosso território. Manifesto minha solidariedade às famílias das vítimas fatais e aos feridos", escreveu Jair Bolsonaro.

Também o Ministério dos Negócios Estrangeiros brasileiro declarou numa nota que "está a acompanhar o incidente com atenção" e indicou que "não há até agora notícias de cidadãos brasileiros mortos ou gravemente feridos".