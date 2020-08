Covid-19

Cidadãos estrangeiros, incluindo portugueses, que regressaram a Timor-Leste nas últimas semanas, reportaram à Lusa um apertado e cuidado sistema de controlo e vigilância sanitária à chegada e durante o período de quarentena.

Pessoas que viajaram diretamente da Austrália e de outros países, nomeadamente de Portugal, recorrendo a um voo do Programa Alimentar Mundial (PAM), indicaram que além do controlo no aeroporto, são visitados e contactados regularmente por equipas do Ministério da Saúde.

Visitas surpresa para confirmar que estão a cumprir a quarentena obrigatória - quer em hotéis quer nas suas casas, mediante uma aprovação prévia - e contactos regulares para saber do estado de saúde fazem parte das medidas de segurança e prevenção da covid-19.