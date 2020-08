Actualidade

A operadora do jogo Wynn Macau registou 351,5 milhões de dólares (297,5 milhões de euros) de prejuízo no segundo trimestre do ano, em relação ao período homólogo de 2019.

A empresa, que opera dois casinos na capital do jogo mundial e cuja maioria do capital é norte-americano, registara lucros no segundo trimestre do ano passado de 168,6 milhões de dólares (142,7 milhões de euros).

O resultado negativo, à semelhança do que aconteceu com as restantes operadoras de casinos em Macau, é explicada pelo impacto da pandemia do novo coronavírus, que obrigou o território a adotar restrições fronteiriças, com graves repercussões no mercado turístico associado ao jogo.