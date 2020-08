Actualidade

Macau registou uma queda na constituição de sociedades e no capital social das novas empresas, menos 94,9% no segundo trimestre do ano, em relação a igual período do ano, informaram hoje as autoridades.

"No segundo trimestre de 2020 constituíram-se 1.392 sociedades, ou seja, menos 273, face ao segundo trimestre de 2019", pode ler-se num comunicado da Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

"O capital social das sociedades constituídas cifrou-se em 111 milhões de patacas [11,8 milhões de euros], menos 94,9%, em termos anuais", de acordo com a mesma nota.