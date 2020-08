Beirute/Explosões

Pelo menos 78 pessoas morreram e quase 4.000 ficaram feridas nas duas violentas explosões que sacudiram na terça-feira o porto de Beirute, capital do Líbano, de acordo com o mais recente balanço do Ministério da Saúde.

De acordo com a agência de notícias France-Presse (AFP), o país teme no entanto que o número de vítimas aumente durante o dia, numa altura em que os serviços de salvamento continuam à procura de sobreviventes e mortos no meio dos escombros.

O Governo português indicou na terça-feira não ter indicações de que haja cidadãos nacionais entre as vítimas, disse à Lusa a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes.