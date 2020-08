Covid-19

O exército israelita anunciou hoje ter criado a Força Operacional Corona, que se concentrará em tentar cortar a cadeia de infeções de covid-19 e reduzir o impacto da pandemia, em coordenação com outras instituições.

Na semana passada, o novo coordenador nacional para a pandemia, Ronni Gamzu, indicou que alistaria as Forças de Defesa de Israel na luta contra o novo coronavírus.

A nova força militar, que iniciará o trabalho no próximo dia 13, será liderada por unidades do Comando do Interior e trabalhará ao lado dos Ministérios da Defesa e da Saúde, bem como de várias forças de segurança e autoridades locais, indicou um comunicado do exército.