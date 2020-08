Covid-19

Cerca de 24 mil profissionais de saúde foram infetados e 181 morreram com covid-19 na África do Sul, anunciou hoje o ministro da Saúde, quando o país regista uma descida de novos casos da doença.

De acordo com Zweli Mkwize, o número de casos de covid-19 entre os profissionais de saúde representa 5% do número total de infeções pelo novo coronavírus no país, valor inferior à média mundial de 10%.

Em resposta a queixas de que os trabalhadores da saúde não estão a receber equipamento de proteção pessoal adequado, Mkhize disse que o Governo está a distribuir esses equipamentos e a analisar "urgentemente" todas as queixas, especialmente por parte dos sindicatos de enfermeiros.