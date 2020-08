Beirute/Explosões

A União Europeia (UE) está a preparar o destacamento urgente de meios para ajudar as autoridades libanesas, na sequência das violentas explosões em Beirute, que fizeram mais de cem mortos, anunciou hoje a Comissão Europeia.

"O Mecanismo de Proteção Civil da UE está agora a coordenar o destacamento urgente de mais de 100 bombeiros altamente treinados, com veículos, cães e equipamento, especializados em busca e salvamento em contextos urbanos", segundo um comunicado do comissário europeu para a Gestão de Crises, Janez Lenarcic.

Os meios disponibilizados por Bruxelas, depois da ativação do Mecanismo de Proteção Civil da UE a pedido de Beirute, irão trabalhar com as autoridades libanesas.