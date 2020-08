Covid-19

O presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, defendeu hoje que o quadro legal, na região e a nível global, para lidar com a covid-19 e situações análogas "precisa de ser aperfeiçoado".

Falando em Ponta Delgada, e comentando a decisão do Tribunal Constitucional (TC) que decidiu que as autoridades açorianas violaram a constituição ao impor a quem chegasse à região uma quarentena obrigatória de 14 dias por causa da pandemia de covid-19, o governante defendeu que tal "vem evidenciar é que o quadro legal que existe para lidar com uma situação absolutamente inesperada (...) precisa de ser aperfeiçoado".

"O que me parece evidente é que o quadro legal talvez necessite de ser aperfeiçoado", uma questão que não diz respeito somente aos Açores, prosseguiu Vasco Cordeiro.