Alfa/Acidente

O maquinista do Alfa Pendular que na sexta-feira chocou com uma máquina que circulava na Linha do Norte continua internado na Unidade de Medicina Intensiva dos Hospitais da Universidade de Coimbra, mas registou melhorias nas últimas 24 horas.

O gabinete de relações públicas do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) disse hoje à agência Lusa que o maquinista "está estável", sem correr risco de vida, tendo registado "melhorias que eram expetáveis".

A mulher com ferimentos menos graves dos três feridos que continuam internados vai ter alta médica durante o dia de hoje, depois de ter sido colocada a hipótese de sair na segunda-feira da unidade hospitalar.