Actualidade

Um homem com cerca de 55 anos morreu hoje na sequência de um acidente com um trator no concelho do Fundão, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco.

De acordo com a fonte, o alerta foi dado cerca das 10:00 e o acidente ocorreu num terreno agrícola, na zona da Quinta da Serrana, Fundão.

O óbito foi confirmado no local.