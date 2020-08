Actualidade

(CORREÇÃO) Lisboa, 05 ago 2020 (Lusa) - A PJ e o Ministério Público estão a realizar 10 buscas no âmbito do processo sobre o negócio das golas antifumo, no qual o ex-secretário de Estado Artur Neves e o presidente da Proteção Civil Mourato Nunes são arguidos.(NOVA VERSÃO PARA CORRIGIR NO 1.º E NO 7.º PARÁGRAFOS O CARGO DE MOURATO NUNES, QUE SE MANTÉM PRESIDENTE DA AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL).

Uma nota do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) adianta que as quatro buscas domiciliárias e seis não domiciliárias decorrem em diversos locais do país e inserem-se no inquérito "que investiga factos suscetíveis de integrarem fraude na obtenção de subsídio, corrupção passiva, participação económica em negócio ou abuso de poderes e branqueamento de capitais".

"Em causa estão práticas levadas a cabo no contexto de uma operação cofinanciada pelo Fundo de Coesão da União Europeia e pelo Orçamento do Estado, de que é beneficiária a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e que envolve a Secretaria de Estado da Proteção Civil", refere a nota.