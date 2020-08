Covid-19

A consideração pelo Tribunal Constitucional de que as autoridades açorianas violaram a Constituição ao impor uma quarentena obrigatória de 14 dias à chegada à região é um "absurdo", exemplo de "centralismo anacrónico", disse hoje o presidente do governo madeirense.

À margem da inauguração de um novo acesso à freguesia do Monte, no Funchal, Miguel Albuquerque manifestou hoje a sua solidariedade para com as autoridades dos Açores na luta contra a disseminação no território da pandemia da covid-19.

"Esta é uma decisão absurda, ninguém anda a violar direitos nenhuns", sublinhou.