Actualidade

Pelo menos 17 pessoas morreram hoje no Bangladesh quando o barco em que seguiam se virou numa zona pantanosa do norte do país, anunciaram as autoridades.

O naufrágio ocorreu no distrito de Netrokona e os mergulhadores recuperaram 17 corpos, disse o principal responsável governamental na região, Bulbul Ahmed.

Quase 50 pessoas estavam a bordo e cerca de 30 sobreviveram, nadando para uma zona segura, disse Ahmed, acrescentando que ainda não se conhece a causa do acidente.