Actualidade

O Governo fixou em 2.400 o número de vagas para ingresso e frequência do internato médico no próximo ano, segundo um despacho publicado em Diário da República.

De acordo com o documento, é fixado em 2.400 o número de vagas para ingresso e frequência do internato médico, "a abranger os ingressos que se efetuem através do procedimento concursal de ingresso no IM 2021, a partir de janeiro de 2021".

O internato médico é um período de formação médica, da atribuição do Ministério da Saúde, que visa habilitar o médico ao exercício autónomo da medicina, bem como ao exercício tecnicamente diferenciado de uma área de formação especializada.