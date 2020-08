Covid-19

A Alemanha registou 741 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas com o número de novas vítimas mortais a superar a dezena, para um total de 9.168 desde o início da pandemia.

A Renânia do Norte-Vestfália, com 341 novas infeções, e a Baviera, com 98, continuam a ser os estados federados que contabilizam mais casos no país.

De acordo com o Instituto Robert Koch (RKI), registaram-se, desde a primeira infeção na Alemanha, em janeiro, um total de 212.022 casos, dos quais 194.600 já foram considerados curados.