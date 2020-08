Actualidade

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, colocou hoje a primeira pedra do controverso templo ao deus hindu Ram, em Ayodhya, que será construído sobre as ruínas da antiga mesquita do século XVI destruída em 1992 por fanáticos hindus.

"Tal como na nossa luta pela independência, este dia representa os muitos anos de luta por este templo a Ram e aos sacrifícios e esforços realizados por esta causa", disse Modi durante o discurso que marcou a cerimónia do início das obras.

"Todos os corações estão iluminados. Este é um momento de emoção para todo o país porque a longa espera termina hoje. Um grande templo vai ser construído para o nosso grande Ram, que tem estado a viver debaixo de uma tenda há muitos anos", disse o primeiro-ministro da República da Índia referindo-se à imagem da divindade hindu colocada no local.