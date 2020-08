Covid-19

Cinco utentes do Lar de Nossa Senhora da Luz, no concelho de Torres Vedras, testaram positivo para a covid-19, encontrando-se quatro em isolamento e um hospitalizado, divulgou hoje a câmara municipal.

"Para já foram identificados cinco casos e estão a ser testados todos os utentes e trabalhadores da instituição", disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Torres Vedras, Carlos Bernardes.

De acordo com o autarca, estão a ser realizados testes "aos 80 utentes e a 80 trabalhadores" do Lar de Nossa Senhora da Luz, na localidade de Paradas, freguesia de A-dos-Cunhados, no concelho de Torres Vedras, distrito de Lisboa, estimando-se que "entre hoje e quinta-feira sejam conhecidos mais resultados".