Alfa/Acidente

A Infraestruturas de Portugal (IP) propôs hoje que os veículos de conservação da ferrovia (dresines) necessitem de uma autorização do Centro de Comando Operacional para poderem seguir marcha até ser instalado o sistema de controlo de velocidade.

Segundo uma nota da IP, a empresa pública propôs à autoridade nacional de segurança ferroviária (ANSF) "uma revisão do atual quadro regulamentar", com uma nova medida complementar de segurança, que consiste na necessidade de obtenção de "uma nova autorização do Centro de Comando Operacional para prosseguimento da marcha" dos veículos de conservação e fiscalização da ferrovia.

Esta medida, sugere a IP, poderá vigorar "até à implementação do sistema de controlo automático de velocidade neste tipo de veículos".