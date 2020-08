Actualidade

O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) alertou hoje que Aristides Gomes, antigo primeiro-ministro da Guiné-Bissau, corre risco de vida e alertou a comunidade internacional para que não seja entregue às autoridades guineenses.

Num comunicado divulgado hoje à imprensa, o PAIGC refere que esteve reunido com a representante do secretário-geral da ONU no país, Rosine Coulibaly, onde estiveram presentes outros elementos da comunidade internacional, para denunciar "intenções do atual poder golpista", que a "pretexto de ouvir Aristides Gomes no âmbito de um processo judicial, de perpetrarem mais um crime" "desta feita contra" Aristides Gomes.

"O PAIGC sustentou que as informações fidedignas que dispõe dão conta do elevado risco à vida do próprio primeiro-ministro obrigam a fazer este alerta junto à representante do secretário-geral da ONU na Guiné-Bissau no sentido de travar uma resposta positiva ao pedido da sua entrega às autoridades", refere o comunicado.