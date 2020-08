Actualidade

O Banco CTT registou 2,9 mil pedidos de moratórias no primeiro semestre, com uma exposição total de 66,6 milhões de euros, divulgaram hoje os CTT - Correios de Portugal.

Os CTT registaram no primeiro semestre deste ano prejuízos de dois milhões de euros, o que compara com lucros de nove milhões de euros em igual período de 2019.

"Os pedidos de moratórias (públicas e privadas) formalizados atingiram os 2,9 mil, com uma exposição total de 66,6 milhões de euros, representando cerca de 7% do total da carteira bruta de crédito" do Banco CTT, referem os CTT.