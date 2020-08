Covid-19

O Reino Unido registou hoje mais 892 contágios da covid-19 nas últimas 24 horas, face aos 670 de terça-feira, e mais 67 mortes, anunciou o Governo de Londres.

Desde o início da pandemia já foram contabilizadas 46.364 mortes pelo novo coronavírus nos centros médicos, centros de acolhimento e habitações no Reino Unido, um dos países da Europa mais atingidos pela pandemia.

No último dia ingressaram nos hospitais britânicos 183 doentes diagnosticados com a doença covid-19, num total de 1.152 internados em todo o país, e com 77 nos cuidados intensivos.