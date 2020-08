Actualidade

A pandemia inverteu os números da procura turística na região Porto e Norte de Portugal, com o interior a atrair agora 80% dos turistas, revelou hoje o presidente Luís Pedro Martins

Antes da pandemia Covid-19, disse, "o desafio era trazer turistas para o interior" e atualmente apresenta uma taxa de ocupação na ordem dos 80% e a cidade do Porto de 30%.

"Houve uma clara inversão", vincou em Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança, à margem da assinatura dos contratos de financiamento de projetos turísticos no âmbito do programa Valorizar.