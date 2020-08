Covid-19

A câmara de Valongo vai, pelo sexto ano consecutivo, "prestar contas" à população, mas a iniciativa "Semana da Prestação de Contas do Município" será este ano 'online' devido às contingências da pandemia do novo coronavírus, revelou hoje a autarquia.

"Mais do que nunca temos de apostar no reforço da cidadania e no empoderamento de toda a comunidade. Prestar contas é um dever que assumimos durante todo o ano, disponibilizando no site do Município informação atualizada com os custos de tudo aquilo que fazemos, sejam obras por adjudicação ou por administração direta, eventos culturais ou desportivos", descreve o presidente da câmara de Valongo, José Manuel Ribeiro, citado em comunicado.

O autarca salienta que "esta prestação de contas é mais um contributo para envolver os cidadãos nas decisões que lhes dizem respeito e para combater os populismos que ameaçam os sistemas democráticos, sobretudo em tempos de crise".