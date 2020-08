Actualidade

A Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) Angola avançou com nova queixa-crime, contra bispos e pastores angolanos, depois do 4.º Cartório Notarial de Luanda atestar como falsa a ata que destituiu a direção.

O anúncio foi hoje feito em conferência de imprensa realizada pela direção da IURD Angola, que contou com a presença do vice-presidente da igreja, o bispo António Ferraz, entre outros.

Segundo o pastor angolano Alberto Segunda, recentemente tomaram conhecimento que os pastores dissidentes convocaram ilicitamente uma pretensa Assembleia-Geral extraordinária da igreja, na qual foi deliberada a destituição e a dissolução dos verdadeiros membros da direção da IURD.