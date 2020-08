Actualidade

A nova linha de apoio a micro e pequenas empresas por causa da pandemia de covid-19, com uma dotação de 1.000 milhões de euros está disponível a partir de hoje, de acordo com um comunicado.

Na nota, a SPGM - Sociedade de Investimento, gestora da Linha de Apoio à Economia Covid-19 - Micro e Pequenas Empresas, indicou que esta linha conta "com uma dotação de 1.000 milhões de euros, dos quais 700 milhões de euros se destinam a microempresas e 300 milhões de euros a pequenas empresas" para apoiar sociedades afetadas pela pandemia.

"As empresas podem obter financiamento até 50.000 euros, no caso de microempresas, ou até 250.000 euros no caso das pequenas empresas, para um prazo máximo da operação de até seis anos incluindo 18 meses de carência de capital, e uma garantia até 90% do capital em dívida", avançou a SPGM.