Actualidade

A China Three Gorges, maior acionista da EDP, pagou 220 milhões de euros para comprar mais de 66 milhões de ações da elétrica portuguesa, de forma a acompanhar o aumento de capital em curso, foi hoje comunicado.

"No contexto do aumento de capital pelo qual é conferido aos acionistas direitos de subscrição, o membro do Conselho de Geral de Supervisão China Three Gorges (Europe), S.A. ("CTGE") informou a EDP que optou pelo exercício dos respectivos direitos", pode ler-se no comunicado hoje enviado pela EDP à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com anexo ao comunicado, as 66.749.114 ações foram vendidas "pelo preço unitário de 3,30 euros por ação", o que perfaz um valor de 220.272.076,20 euros.