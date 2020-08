Covid-19

Timor-Leste iniciou hoje o seu quarto período de estado de emergência, que se prolonga durante 30 dias, declarado pelo Presidente da República, Francisco Guterres Lu-Olo, em resposta à pandemia da covid-19.

A declaração do estado de emergência assinada por Francisco Guterres Lu-Olo foi publicada no Jornal da República na noite de quarta-feira, horas depois de ser autorizada por 20 dos 31 deputados da Comissão Permanente do Parlamento Nacional, que está em recesso.

Um processo acelerado de aprovação parlamentar - que tem agora que ser confirmada pelo plenário previsto para 11 de agosto - com uma sessão de debate confusa na Comissão Permanente, durante a qual o segundo maior partido, o Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), abandonou a sala.