Actualidade

O Twitter proibiu a conta da campanha do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, (@TeamTrump) de continuar a partilhar informação até remover um vídeo no qual o Presidente assegura que as crianças são virtualmente imunes ao novo coronavírus.

"O 'tweet' viola as regras do Twitter relativas à desinformação sobre a covid-19", indicou a rede social, na quarta-feira.

"O proprietário da conta deve remover o 'tweet' antes de poder 'tweetar' novamente", explicou um porta-voz do grupo.