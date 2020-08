Covid-19

O Peru registou 221 mortes e 7.734 novos casos da covid-19 em 24 horas, um novo máximo diário, que confirma a expansão do novo coronavírus, após as medidas de contenção terem sido levantadas na maioria das regiões.

No total, desde o início da pandemia e até quarta-feira, o país sul-americano registou 20.228 mortes e 447.624 infetados.

De acordo com o último relatório do Ministério da Saúde, foram processadas amostras de 2.466.745 pessoas até à data (num país com cerca de 32 milhões de habitantes), tendo sido realizados 26.561 testes nas últimas horas.