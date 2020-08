Covid-19

Sem turistas e com os restaurantes ainda a meio gás, os comerciantes do Mercado da Ribeira, em Lisboa, dizem que o negócio está "muito complicado" e alguns temem o futuro do emprego que lhes dá sustento.

O relógio marca as 07:30. Há mais comerciantes do que clientes no Mercado da Ribeira. As bancas e as lojas estão carregadas de produtos, mas quem lá trabalha pouco tem para fazer.

Estes comerciantes dependem, sobretudo, das vendas para restaurantes e dos turistas que, antes da pandemia de covid-19, enchiam as ruas da capital.