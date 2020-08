Actualidade

A companhia aérea Lufthansa anunciou hoje perdas de 3,6 mil milhões de euros no primeiro semestre do ano, devido às consequências da pandemia da covid-19.

A companhia, que viu o número de passageiros cair 96% no período de abril a junho, publicou quinta-feira uma perda líquida de 3,6 mil milhões de euros no primeiro semestre do ano, incluindo 1,5 mil milhões no segundo trimestre de 2020.

No primeiro semestre, o volume de negócios caiu para 8,3 mil milhões de euros, menos 52% em comparação com o período homólogo de 2019) e sofreu um prejuízo operacional de 3,5 mil milhões de euros, quando há um ano tinha registado um lucro de 417 milhões de euros.