Actualidade

O lucro da construtora de automóveis japonesa Toyota caiu 74% no último trimestre, face ao mesmo período do ano passado, devido à queda para metade da venda de carros causada pela pandemia de covid-19, anunciou hoje a empresa.

Segundo a construtora, a Toyota registou um lucro de 1,2 mil milhões de euros no período abril-junho deste ano. No mesmo trimestre do ano passado, a empresa tinha registado um lucro de 619 mil milhões de ienes (4,9 mil milhões de euros).

A marca vendeu quase 1,2 milhões de veículos em todo o mundo durante o trimestre até junho, o que representa uma redução de quase metade em relação ao 2,3 milhões de veículos que vendeu no mesmo trimestre do ano passado.