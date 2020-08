Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, inicia hoje um curto período de férias no Porto Santo, que o presidente da câmara local vai aproveitar para apresentar as suas preocupações, ainda de que forma informal.

A chegada de Marcelo Rebelo de Sousa está prevista para as 16:00, num voo da TAP, não havendo programa oficial estabelecido para a viagem.

O chefe de Estado vai permanecer na ilha até sábado, concretizando a décima visita à Região Autónoma da Madeira no decurso do mandato, agora a título particular e sem agenda conhecida, embora o presidente da Câmara Municipal, Idalino Vasconcelos, vá deslocar-se ao aeroporto para recebê-lo.