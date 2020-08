Migrações

A Médicos Sem Fronteiras vai colaborar com a Sea-Watch num navio de resgate de migrantes no Mediterrâneo, para combater a indiferença mostrada pelos Estados europeus e os abusos de países como a Líbia, anunciou hoje a organização.

De acordo com a organização Médicos Sem Fronteiras (MSF), a colaboração vai acontecer a bordo do 'Sea-Watch 4', um novo navio destinado a operações de salvamento no Mediterrâneo central.

A colaboração foi estabelecida com caráter de urgência, segundo refere a MSF num comunicado hoje divulgado, no qual acusa os Estados europeus de "usar descaradamente a covid-19 como desculpa para reduzir ainda mais as atividades de busca e resgate" de migrantes à deriva no mar.