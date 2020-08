Beirute/Explosões

A organização Human Rights Watch (HRW) instou hoje as autoridades libanesas a convidarem especialistas internacionais para conduzir uma investigação independente sobre as explosões de terça-feira no porto de Beirute.

"Dada a repetida falha das autoridades libanesas em investigar os lapsos graves do Governo e a desconfiança do público nas instituições governamentais, uma investigação independente com especialistas internacionais é a melhor garantia de que as vítimas da explosão receberão a justiça que merecem", defendeu a investigadora da HRW no Líbano, Aya Majzoub, num comunicado hoje divulgado

A investigação deve determinar as causas e os responsáveis pelas explosões e recomendar medidas para garantir que não voltem a acontecer, refere a HRW.