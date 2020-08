Beirute/Explosões

O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou hoje ao chegar a Beirute que quer "organizar a ajuda internacional" ao Líbano, após as devastadoras explosões no porto da capital libanesa, e pediu reformas sem demora aos dirigentes do país.

"Ajudaremos a organizar nos próximos dias apoio suplementar ao francês, a nível europeu", declarou Macron, recebido no aeroporto internacional de Beirute pelo seu homólogo libanês, Michel Aoun.

A França já enviou equipas de socorro e medicamentos.