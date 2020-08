Alfa/Acidente

Um dos dois feridos do acidente de comboio em Soure que continuam internados nos Hospitais da Universidade de Coimbra está a evoluir favoravelmente, disse à agência Lusa fonte hospitalar.

Trata-se de uma mulher que se encontra internada em cirurgia, adiantou o gabinete de relações públicas do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).

O maquinista do Alfa Pendular que na sexta-feira chocou com uma máquina que circulava na Linha do Norte continua internado na Unidade de Medicina Intensiva, com prognóstico reservado, mas "estável", depois de, na quarta-feira, ter registado "melhorias que eram expectáveis".