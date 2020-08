Covid-19

A Alemanha vai exigir, a partir de sábado, testes de covid-19 a todos os viajantes que regressem de regiões consideradas de risco para evitar impor quarentenas obrigatórias, disse hoje o ministro alemão da Saúde.

A decisão já havia sido anunciada na semana passada, mas ainda não tinha data para entrar em vigor.

"A partir de sábado, as pessoas que regressem de áreas de risco serão obrigadas a fazer um teste. Ou seja, quem regressar de uma área desse tipo deverá trazer um [teste com] resultado negativo com menos de 48 horas ou fazê-lo aqui", explicou o ministro, Jens Spahn, em conferência de imprensa, realizada hoje em Berlim.