Covid-19

A União Europeia (UE) vai apoiar o orçamento de São Tomé e Príncipe no valor de 5,25 milhões de euros para financiar o setor de água e saneamento, anunciou hoje a embaixadora Rosária Bento Pais.

"Esta medida vem ao encontro do esforço do Governo são-tomense de assumir medidas orçamentais extraordinárias decretadas para limitar os efeitos da pandemia de covid-19 e contribuir para aumentar a capacidade financeira do país num momento de extrema fragilidade", disse Rosária Bento Pais, embaixadora da UE em São Tomé e Príncipe.

A diplomata, que falava a jornalistas em videoconferência, sublinhou ainda que este apoio financeiro "assenta em dois pilares fundamentais", designadamente a reforma setorial da água e saneamento e as finanças públicas.