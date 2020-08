Actualidade

Uma rutura num navio com bandeira do Panamá, que transportava cerca de 4.000 toneladas de gasóleo e petróleo, provocou um derrame nas águas do arquipélago das Maurícias, anunciou hoje o Governo maurício.

O navio "MV Wakashio", que navegava da China para o Brasil, encalhou em 25 de julho no sudeste da ilha Maurícia.

"Há uma rutura no navio e há uma fuga de petróleo", confirmou o Governo Maurício, numa declaração citada pelo jornal local "Le Mauricien".