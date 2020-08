Actualidade

A Câmara de Viseu aprovou hoje o financiamento do Viseu Arena, que representa um investimento total de 6,4 milhões de euros e permitirá à cidade ter a maior sala de espetáculos e recinto multiusos do Centro do país.

Em declarações aos jornalistas no final da reunião do executivo, o seu presidente, Almeida Henriques (PSD), disse que se trata de um "projeto estruturante para o 'cluster' da cultura de Viseu", lamentando que os vereadores da oposição tenham votado contra.

O financiamento será feito através do Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas (IFRRU) e a decisão de hoje - tomada após seis anos de trabalho - permitirá a viabilização do contrato de adjudicação da obra.