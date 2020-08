Afeganistão

Dez talibãs morreram em combates com as forças afegãs no leste do Afeganistão, anunciaram hoje responsáveis em Cabul, naquela que é a primeira confirmação oficial do retorno do conflito após uma trégua de três dias.

Segundo um porta-voz do Ministério da Defesa afegão, Faead Aman, os combates decorreram domingo por duas vezes na província de Ghazni e resultaram da morte de dez talibãs.

"Os ataques foram rechaçados e eles [talibãs] sofreram perdas", disse Aman, sem adiantar se houve vítimas entre as forças governamentais.