Covid-19

Cabo Verde registou 45 novos casos do novo coronavírus, nas ilhas de Santiago e do Sal, aumentando para 2.734 o total acumulado de infeções no país, anunciou hoje o Ministério da Saúde.

Em comunicado, aquele ministério cabo-verdiano adiantou que os laboratórios de virologia do país analisaram 336 amostras nas últimas 24 horas, das quais 45 deram resultado positivo.

A maioria dos casos positivos foram registados na ilha de Santiago (37), distribuídos pelos concelhos da Praia (24), Ribeira Grande (4), São Salvador do Mundo (3), São Miguel e Santa Cruz (2 cada) e São Domingos e Santa Catarina (1 cada).