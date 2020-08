Actualidade

Analistas defenderam hoje que a reintegração social dos guerrilheiros da Renamo, principal partido da oposição moçambicana, deve ser feita com "dignidade e com pagamento de pensões", para se eliminar a tentação do regresso à guerra.

A paz em Moçambique foi tema da conferência "Acordo de Paz e Reconciliação Nacional de Moçambique: Um Ano Depois" promovido pela Chatham House, uma entidade independente de debates sobre assuntos internacionais com sede em Londres.

Mirko Manzoni, enviado pessoal do secretário-geral das Nações Unidas a Moçambique, disse que os guerrilheiros da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) devem ser reintegrados "com dignidade" e com garantia de pagamento de pensão, para que o acordo de paz tenha sucesso.