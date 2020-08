Beirute/Explosões

A empresa gestora do porto moçambicano da Beira esclareceu hoje que proíbe descargas a granel de nitrato de amónio nas suas instalações, reiterando que desconhecia a operação de um navio cuja carga poderá ter provocado explosões no Líbano.

"No caso concreto do Porto da Beira, é expressamente proibida a descarga a granel e o seu acondicionamento em armazéns do operador portuário", lê-se numa nota de esclarecimento da Cornelder distribuída hoje à comunicação social.

Neste documento, a empresa reitera que não teve conhecimento que o navio que transportava 2.750 toneladas de nitrato de amónio, carga que poderá ter provocado as explosões no porto de Beirute, na terça-feira, tinha como destino Moçambique.