Actualidade

O atual secretário de Transportes do estado brasileiro de São Paulo, Alexandre Baldy, foi detido hoje acusado de participar num esquema de fraudes em contratos da área da saúde, anunciou a Polícia Federal do Brasil.

A detenção aconteceu no âmbito da Operação Dardanários, que tem como objetivo desarticular um suposto conluio entre empresários e agentes públicos, que tinha por finalidade realizar contratações dirigidas em licitações, especialmente na área da saúde.

A Polícia Federal esclareceu que a investigação não está relacionada com as atividades de Baldy no Governo de São Paulo ou à gestão da crise de saúde causada pela pandemia do novo coronavírus, mas remonta a eventos ocorridos em 2013.