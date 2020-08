Incêndios

Duas pessoas ficaram hoje com ferimentos ligeiros quando combatiam as chamas que lavram em Marinha da Mendiga, concelho de Porto de Mós, no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, disseram fontes da Proteção Civil.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria, há a registar durante esta tarde a retirada do combate de um sapador florestal, por inalação de fumos e exaustão, e de um bombeiro, com queimaduras ligeiras nos membros inferiores.

Às 17:12, o incêndio estava a ser combatido 207 operacionais, apoiados por 61 veículos e dois meios aéreos.