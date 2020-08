Covid-19

A Madeira registou hoje mais dois casos positivos de covid-19, elevando para 23 o número de infeções ativas, num total de 121 casos registados, estando outros dois a aguardar análises laboratoriais, informou o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE).

"Hoje há dois casos positivos a reportar, tratando-se de dois viajantes identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira", diz o boletim epidemiológico do IASAÚDE.

Aquele organismo salienta que estão identificadas mais "duas situações que se encontram em estudo pelas autoridades de saúde".