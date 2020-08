Incêndios

Mais de 300 operacionais combatiam às 18:45 de hoje o incêndio de Sernancelhe, distrito de Viseu, onde já foram retiradas pessoas idosas de algumas aldeias para lugares mais seguros, informou à agência Lusa o comandante distrital da Proteção Civil.

"O incêndio está ativo, há muito vento em constantes mudanças de rumo e há aldeias no sentido de progressão do incêndio. Estamos, neste momento, a reposicionar meios para salvaguardar essas aldeias de onde já foram retiradas pessoas idosas para lugares seguros", relatou o responsável do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.

Miguel Ângelo David adiantou que estão também a ser "feitos trabalhos com maquinarias para abrir acessibilidades para combater o incêndio", uma vez, além do vento forte, há dificuldades com "o terreno acidentado e irregular".